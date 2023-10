Abusivismo e lavoro sommerso,. Cna al fianco delle Fiamme Gialle

Il fenomeno dell’abusivismo, soprattutto nell’ambito del lavoro sommerso, si è intensificato molto nel corso della pandemia e ancora oggi rappresenta una minaccia crescente per il tessuto economico e sociale. Per questo una delegazione della Cna ha incontrato la Guardia di finanza. "Il cordiale incontro con il comandante Ferdinando Falco – ha sottolineato il direttore della Cna, Massimiliano Moriconi – ha avuto connotazioni anche operative ed è stato possibile condividere le criticità presenti in diversi comparti produttivi". Insieme a Moriconi erano presenti all’incontro Federica Carosi, coordinatrice di Cna benessere e sanità, e le artigiane Katiuscia Macellari e Loretta Genangeli, rispettivamente presidenti per la provincia di Macerata di Cna estetiste e di Cna acconciatori. Data la complessità del fenomeno, che spesso si sviluppa all’interno delle abitazioni private, il comandante Falco ha sottolineato l’importanza di implementare una serie di azioni coordinate per ristabilire la legalità nel tessuto economico locale. "È essenziale – ha detto – mantenere campagne informative rivolte ai consumatori, affinché comprendano i rischi connessi al ricorso a servizi abusivi". "La nostra associazione avvierà una rete di contatti tra le imprese regolari e i loro clienti, per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’abusivismo e sull’importanza della legalità – ha aggiunto Carosi –. Il nostro auspicio è che le segnalazioni da parte dei cittadini diventino il punto di partenza per individuare e mettere un freno alle attività abusive. Troppo spesso per risparmiare qualche euro, i cittadini si rivolgono a parrucchieri ed estetiste che operano in modo illegale, senza le adeguate qualifiche o abilitazioni, mettendo in pericolo in primis la propria salute. Dobbiamo cercare di renderli consapevoli dei rischi che corrono".