Abuso di alcol, il bollettino. Vari minorenni in ospedale

Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
CronacaAbuso di alcol, il bollettino. Vari minorenni in ospedale
17 ago 2025
CHIARA MARINELLI
Cronaca
Sono stati una decina, complessivamente, gli interventi della Croce Verde nella notte tra il 14 e il 15 agosto: soccorsi tre giovanissimi che avevano esagerato con l’alcol. Questo il bilancio di quanto accaduto la notte di Ferragosto a Civitanova. Intorno alle 23.30, nell’area portuale, mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo pirotecnico, un minorenne, dell’entroterra maceratese, è stato soccorso dalla Croce Verde e dal 118. Aveva bevuto troppo e per lui è stato necessario il trasporto all’ospedale di Civitanova Alta per le cure del caso. Sul posto anche i carabinieri.

Poco dopo altri due malori. In un caso si trattava analogamente di un minorenne, che si trovava sul lungomare nord, il quale aveva abusato di alcol, mentre l’altro, maggiorenne, è stato soccorso sul lungomare sud. Verso la fine dei fuochi d’artificio, in area portuale, due donne si sono sentite male e hanno avuto un mancamento. Si è trattato di due episodi distinti. Entrambe sono state soccorse dalla Croce Verde e una di loro, dopo essersi ripresa, è stata scortata fino alla macchina, parcheggiata in zona stadio, dai volontari dell’associazione nazionale carabinieri.

L’altra sera, invece, un ragazzino è stato soccorso sul lungomare Piermanni, davanti a un locale: aveva bevuto troppo ed è stato necessario l’intervento di una ambulanza.

Chiara Marinelli

