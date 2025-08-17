Abuso di alcol, il bollettino. Vari minorenni in ospedale

Sono stati una decina, complessivamente, gli interventi della Croce Verde nella notte tra il 14 e il 15 agosto: soccorsi tre giovanissimi che avevano esagerato con l’alcol. Questo il bilancio di quanto accaduto la notte di Ferragosto a Civitanova. Intorno alle 23.30, nell’area portuale, mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo pirotecnico, un minorenne, dell’entroterra maceratese, è stato soccorso dalla Croce Verde e dal 118. Aveva bevuto troppo e per lui è stato necessario il trasporto all’ospedale di Civitanova Alta per le cure del caso. Sul posto anche i carabinieri.

Poco dopo altri due malori. In un caso si trattava analogamente di un minorenne, che si trovava sul lungomare nord, il quale aveva abusato di alcol, mentre l’altro, maggiorenne, è stato soccorso sul lungomare sud. Verso la fine dei fuochi d’artificio, in area portuale, due donne si sono sentite male e hanno avuto un mancamento. Si è trattato di due episodi distinti. Entrambe sono state soccorse dalla Croce Verde e una di loro, dopo essersi ripresa, è stata scortata fino alla macchina, parcheggiata in zona stadio, dai volontari dell’associazione nazionale carabinieri.

L’altra sera, invece, un ragazzino è stato soccorso sul lungomare Piermanni, davanti a un locale: aveva bevuto troppo ed è stato necessario l’intervento di una ambulanza.

Chiara Marinelli