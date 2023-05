Academy Civitanova, brillano i baby calciatori al torneo di Cesena

L’Academy Civitanova è una Scuola che punta a valorizzare i talenti calcistici e insegna ai ragazzi come estrapolare il meglio di sé in modo corretto e nel rispetto dell’ avversario, e stando ai risultati, i ragazzi sanno farsi valere anche sul campo. La conferma nei giorni scorsi, il 25 aprile, festa della Liberazione, quando la categoria pulcini 2012, ne19° torneo Cesenatico Youth Festival Junior di Cesena, ha sbaragliato il campo, imponendosi alla grande in una manifestazione che ha visto la presenza di numerose squadre provenienti da diverse regioni d’ Italia. I ragazzi, guidati dal mister Filippo Broccolo, accompagnati dal responsabile del settore giovanile Omar Ippoliti, si sono imposti in modo perentorio, prima nel proprio girone e quindi nella fase finale. Presente all’evento, naturalmente, Paolo Squadroni, il presidente della società, colui che insieme a Leandro Pezzella e con la collaborazione di appassionati del mondo del calcio e di molti genitori, l’ha tenacemente creata e poi sviluppata, anche attraverso una rete che la collega a team professionali attenti al calcio giovanile.

Questo è il primo trofeo vinto dai ragazzi dell’Academy dimostrando, oltre al talento e alle doti che li distinguono, una forte coesione di gruppo e sani valori sportivi, in linea con gli obiettivi posti alla base della sua costituzione. La squadra vincitrice del torneo era composta da Daniele Gregori, Francesco Marcozzi, Diego Verdecchia, Canga Benicio Franchi, Natan Marco Gaggiano, Diego Tisi, Lorenzo Lavini, Riccardo Sottile, Paolo Rodolfi, Martin Lufrano, Luca Maulo e Nicolas Cocci.

Giuliano Forani