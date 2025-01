Academy Civitanovese. Una fucina di talenti

Edoardo Meconi (foto), laterale sinistro classe 2002, ha rinnovato per altri due anni con il Genoa. Davide Mancini, difensore classe 2005, è titolare a Campobasso, in Lega Pro. Mattia Vallorani (2008) è approdato alle giovanili dell’Ascoli. Sono solo alcuni dei giocatori lanciati dal settore giovanile dell’Academy Civitanovese, società diretta dal presidente Paolo Squadroni. La società, con il vivaio portato avanti dal responsabile Leandro Vessella, ha saputo valorizzare tanti ragazzi, che ora sono protagonisti nei vari campionati. Su tutti Mancini, che il Campobasso ha ingaggiato a inizio stagione e ora è un punto fermo della formazione molisana che occupa la nona posizione del girone B della Lega Pro. Sono oltre 20 i ragazzi provenienti dall’Accademy protagonisti in Eccellenza.