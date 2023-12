Accademia di belle arti. Reportage sull’Adriatico

L’Accademia di belle arti inaugura "Mare corto": il reportage di Ignacio Maria Coccia, fotografo nato a Madrid con vent’anni di professionismo nel settore, e Matteo Tacconi, giornalista Rai, che si è occupato della scrittura. Nello spazio espositivo di piazza Vittorio Veneto, la mostra di fotografie in cui l’Adriatico viene raccontato dai due autori è stata curata da Emanuele Bajo, professore di fotografia dell’Accademia. Ignacio Maria Coccia ha parlato agli studenti raccontando il modus operandi seguito per sviluppare il progetto con Tacconi: "Abbiamo viaggiato due anni, per porti e cantieri navali, dal 2015 al 2017. Ognuno ha fatto il suo lavoro. Matteo scriveva, io fotografavo. Ci siamo sempre dati carta bianca vicendevolmente". Il curatore Emanuele Bajo ha descritto le fotografie, parlando delle specifiche tecniche delle stampe e dell’allestimento: "’Mare corto’ mi ha affascinato per più motivi. Ho ritrovato l’emozione di quando vivevo l’Adriatico da bambino, un Adriatico sempre carico di nostalgia. Ma c’è anche, in questi scatti, quella che è la situazione politica internazionale che il mare vive, specie in quanto Ignacio, addietro, ha raccontato anche il rapporto fra la Russia e l’Europa nella cortina di ferro. Ignacio espone la realtà in maniera perpendicolare, dalla terra alla costa, tratto comune a tutte le fotografie di questa esposizione. Ho voluto portarla a Macerata per far vedere ai ragazzi come curare bene la scrittura fotografica, come lavorare sulla tecnica". La mostra non ha didascalie. Il reportage è scritto sui "seimila chilometri di strade litoranee, quattromila di insulari, sei paesi rivieraschi, con tre grandi fedi: cattolica, ortodossa e musulmana" e parla di questo mare, "escluso dalle grandi cronache, dominate dalle fascinazioni del Mediterraneo, dalle avventure oceaniche o quelle verso i poli, l’Adriatico spezzato dai grandi conflitti del novecento". La direttrice Rossella Ghezzi ha ringraziato i professori che hanno collaborato.

Lorenzo Fava