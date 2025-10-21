La crisi che non t’aspetti
Andrea Zanchi
La crisi che non t’aspetti
Macerata
Cronaca
21 ott 2025
LORENZO FAVA
Cronaca
Accademia, dottorato ad honorem allo Studio azzurro

Lunedì prossimo l’Accademia di belle arti di Macerata consegna il dottorato ad honorem allo Studio azzurro. Il gruppo di artisti,...

Gianni Dessì e Piergiorgio Capparucci dell’Accademia

Gianni Dessì e Piergiorgio Capparucci dell’Accademia

Lunedì prossimo l’Accademia di belle arti di Macerata consegna il dottorato ad honorem allo Studio azzurro. Il gruppo di artisti, composto da Leonardo Sangiorgi, Fabio Cirifino, scomparso ad inizio mese, e Paolo Rosa (1949-2013), arricchitosi della collaborazione di Stefano Roveda dal 1995 al 2011, viene premiato alla Mozzi Borgetti su proposta della professoressa Lucia Cataldo, coordinatrice del dipartimento di Comunicazione e didattica dell’arte, per l’attività artistica a livello nazionale e internazionale nell’ideazione di nuove forme artistiche e museali, i "musei di narrazione", esprimendosi con una notevole varietà di linguaggi.

Ai saluti delle autorità seguiranno l’intervento del presidente dell’accademia Gianni Dessì e la laudatio di Lucia Cataldo. La cerimonia si concluderà con la lectio magistralis di Leonardo Sangiorgi. L’accademia intende con questo riconoscimento onorare un’esperienza artistica che ha saputo superare i confini disciplinari.

Studio azzurro, nel corso della sua attività, ha realizzato film, percorsi espositivi, musei, videoinstallazioni, ponendo sempre l’accento sul rapporto che viene ad instaurarsi tra opera e fruitore. L’importanza di questa relazione viene esemplificata dai celebri "ambienti sensibili", introdotti a partire dal 1995, che permettono di annullare la divisione tra reale e virtuale.

