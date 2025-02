Accademia e Unimc, c’è l’intesa. Si allarga la collaborazione

L’unione fa la forza ed è in quest’ottica che deve essere letto l’accordo tra l’ateneo di Macerata e l’Accademia di Belle arti che tocca più punti. "L’importante atto – spiega John McCourt, rettore di Macerata – è stato siglato quando siamo sotto attacco nelle Marche con l’arrivo della Link University, del Marconi e di altri atenei telematici. E così è significativo che gli enti pubblici si rafforzino e lavorino in sinergia". Ieri il rettore e Giovanni Dessì, presidente dell’Accademia di Belle arti, hanno firmato l’accordo che punta a rafforzare la sinergia tra le due istituzioni attraverso iniziative. È previsto il riconoscimento reciproco dei crediti formativi acquisiti dagli studenti nei rispettivi percorsi di studio. L’intesa favorirà l’attivazione di un programma congiunto di visiting professor e la creazione di percorsi editoriali condivisi. Quanto stabilito tra Unimc e Accademia prevede la cooperazione di attività comuni nella promozione dell’orientamento agli studi universitari, nell’organizzazione di attività formative rivolte a studenti stranieri. Ateneo e Accademia si sono impegnati a collaborare nella produzione di contenuti grafici e multimediali, nella gestione e valorizzazione di spazi museali e infrastrutture culturali. La collaborazione si estenderà alla formazione dei docenti, all’allestimento di mostre, spettacoli, concerti ed eventi culturali, nell’ambito delle iniziative già programmate, come la stagione lirica, sinfonica e teatrale, nonché alle iniziative promosse dai due enti, come il Festival delle Humanities. L’accordo è stato presentato in conferenza stampa. "Il mio primo atto come direttore – ricorda Dessì – è stato l’incontro con McCourt e credo che questo accordo sia la prima conclusione di un percorso". Soddisfatto Piergiorgio Capparucci, direttore dell’Accademia di Belle arti: "Così – dice – dimostriamo che Afam (il sistema italiano dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica) può dare un apporto perché pure noi produciamo anche conoscenza".

l. m.