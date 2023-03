"Accademia in Gioco" Laboratori, spettacoli e arte per festeggiare cinquant’anni di storia

di Lorenzo Monachesi

Festeggia 50 anni ma l’Accademia di belle arti ha uno spirito estremamente giovanile mosso dalla voglia di fare, di mettersi in gioco, di dialogare e di aprirsi al territorio come si vede dal ricchissimo cartellone di appuntamenti che contageranno la regione per questa ricorrenza. Le iniziative in cantiere sono un gioco di squadra in cui la direttrice Rossella Ghezzi ha coinvolto tutti i settori dell’Accademia: alla presentazione sono intervenuti i docenti Francesca Aloisio (restauro), Federica Giulianini (pittura), Maria Letizia Paiato (arte contemporanea), Mascia Ignazi (design), Daniela Leoni (fashion), Paolo Gobbi (arti visive), Loredana Finicelli (storia dell’arte) e lo studente Marco Barone. Ha presenziato anche Gianni Dessì, neo presidente dell’Accademia, che ha messo sul piatto un’altra sorpresa. "Non possiamo svelare tutto oggi – ha detto –, ma qualche novità potrebbe riguardare la nuova sede di piazza Mazzini. È quello il nostro futuro e vogliamo accelerare il passo. Parteciperemo ai vari bandi, ma ci attendiamo un aiuto da società e politica perché l’Accademia si sta impegnando a una bonifica di una piazza che acquisterebbe una centralità attorno alla cultura". Il 26 maggio sarà assegnato all’illustratrice Paola Pallottino il premio al Talento artistico e creativo Titolo di accademico onorario Premio Svoboda. Un’artista che si è fatta valere anche come paroliere, avendo firmato il testo 4 marzo 1943 cantato da Lucio Dalla. Le iniziative per i 50 anni sono improntate sul tema del gioco. "Con la leggerezza che qualifica la parola "gioco" ma con la serietà del giocatore esperto, proporremo – ha detto Ghezzi – una serie di appuntamenti rivolti alla comunità: mostre, interventi installativi, giornate studio, seminari, workshop". Accademia in Gioco è anche il titolo del workshop interno e trasversale, dedicato al ruolo dell’arte pubblica e al gioco. Prorogata fino all’11 marzo negli spazi della Gaba.Mc la mostra dedicata ad Adolfo De Carolis, poi il 28 marzo sarà inaugurata l’esposizione "quando i colori raccontano" con opere che raccontano la storia dell’arte dagli anni ’60 al Duemila. E ancora, tra giugno e luglio gli appuntamenti toccheranno Macerata, Ascoli, Ancona, Corridonia, San Severino e Grottammare. In ciascuna di queste piazze ci saranno iniziative di ispirazione artistica legate al tema del gioco. Protagonisti gli studenti, chiamati a esporre le loro opere o a mettere in campo le proprie abilità sulla progettazione e rielaborazione degli spazi, pubblici o privati. A Corridonia ci sarà un progetto di videomapping e interazioni multimediali realizzato dalla Scuola di comunicazione visiva, l’istituto di restauro Marche sarà a San Severino per una mostra a Palazzo Servanzi Confidati con esposte le opere da loro restaurate. Fra gli eventi speciali il workshop-conferenza di Tony Chambers e la partecipazione al grande evento internazionale di "Altaroma", dedicato allo scouting e alla promozione dei fashion talents.