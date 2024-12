Accademia, pioggia di fondi. Dieci milioni dal Ministero: "Bella notizia per la città"

"Non possiamo che gioire di fronte alla notizia che all’Accademia di Belle Arti di Macerata sia stato assegnato un finanziamento di 10 milioni, anche se al momento non ho ricevuto nessuna segnalazione". È quanto dice Gianni Dessì, presidente dell’Accademia maceratese, dopo la notizia del via libera dal Ministero dell’Università e della Ricerca allo stanziamento di 19.965.969 di euro per l’ammodernamento strutturale e tecnologico delle istituzioni dell’Alta formazione artistica musicale e coreutica delle Marche. A beneficiare del finanziamento sono l’Accademia di Belle Arti di Macerata (10 milioni) e quella di Urbino (9.965.969). "È chiaro – aggiunge – se così fosse non possiamo che gioirne e moltiplicare l’impegno perché l’Accademia continui a essere una presenza così importante a livello locale, regionale e anche nazionale. Non è una bella notizia solo per l’Accademia, ma anche per la città perché darebbe una svolta a una zona rimasta un po’ ai margini che tornerebbe così a essere centrale. Ma, ripeto, al momento non ho ricevuto nessuna segnalazione".

Il presidente si riferisce al progetto di recuperare in piazza Mazzini l’ex Casa del fascio e il palazzo attaccato per farne la casa dell’Accademia e per questa ragione è stata presentata una domanda per accedere ai fondi del Miur per la sistemazione. L’Accademia si è rivolta alla creatività ddel grupo IT’S Architettura che ha sedi a Roma, Parigi e Ginevra. In questo progetto è stata prevista un’aula magna di 160 metri quadrati avendo come riferimento estetico il teatro anatomico. "La valorizzazione del settore Afam – ha detto Anna Maria Bernini, ministro dell’Università – è un pilastro fondamentale della strategia del Ministero per rafforzare il sistema educativo superiore italiano, spazi di creatività e di eccellenza". Le risorse destinate alle istituzioni delle Marche fanno parte di uno stanziamento totale di 272.544.515 di euro, fondi per il finanziamento dei 54 istituti italiani dell’Alta Formazione artistica, musicale e coreutica risultati idonei per interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico.