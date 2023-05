Accecato dalla gelosia Pugno al rivale in amore

Pugno in faccia al rivale in amore, caos ieri notte nella zona di Cristo Re. Il fatto è successo poco dopo la mezzanotte. A scatenare il tutto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata la gelosia di un ragazzo alla vista dell’ex fidanzata con un nuovo compagno. Il giovane si sarebbe avvicinato al coetaneo dandogli un pugno in faccia. I tre non erano da soli. Presenti infatti due gruppi di amici, una decina di persone in tutto, civitanovesi sui 18-20 anni. Dopo il pugno è scoppiato il parapiglia e i gruppi hanno tentato di separare i due rivali in amore. Sul posto sono arrivati carabinieri, Croce Verde e Croce Rossa di Potenza Picena. Al loro arrivo diversi ragazzi si erano già allontanati. Nessuno comunque è stato trasportato in ospedale; anche la ragazza, che era sotto choc, ha rifiutato il trasporto in ospedale. I militari hanno poi provveduto a raccogliere le testimonianze. Al momento non è stata sporta nessuna denuncia.