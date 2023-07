Accesa la lampada votiva della Beata Mattia: invocata la pace

Doppio partecipato appuntamento all’insegna dell’ecumenismo religioso, tra sabato e ieri a Matelica, a cui hanno aderito i gruppi folclorici di Guadalupe, Colombia e Stati Uniti d’America, presenti per il 28° Incontro internazionale del folclore che terminerà domani sera. Infatti, nel pomeriggio di sabato, con una processione che si è snodata da piazza Enrico Mattei al santuario della Beata Mattia, si è tenuto il toccante momento della consegna dell’olio per la lampada che illumina la teca con le reliquie della venerata religiosa matelicese. I rappresentanti dei quartieri hanno offerto l’olio da ardere, mentre padre Simone Giampieri, provinciale dei minori della Provincia Picena, e le monache clarisse hanno accolto i tanti intervenuti nella chiesa dove si è celebrata poi la messa ed è stata accesa la lampada votiva. Ieri mattina nella concattedrale di Santa Maria si è tenuta la tradizionale messa ecumenica con canti, letture e preghiere nelle varie lingue dei gruppi ospiti. "Oggi più che mai – ha detto mons. Lorenzo Paglioni – ci è chiaro come le differenze linguistiche siano una ricchezza e chiamati dal Cristo tutti insieme lo invochiamo per la pace".

Matteo Parrini