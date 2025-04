Accessi abusivi alle case Erap: "Rotte le vetrate degli scantinati"

Continua il via vai di persone nelle case inagibili di via Proietti, a Tolentino. Dopo l’allerta di alcuni residenti prima di Pasqua, che avevano filmato dei ragazzini andare su e giù per le scale, sono arrivate altre segnalazioni.

Le palazzine popolari, abbandonate dal 2016, in questi anni sono state scenario di bivacchi, furti, vandali, sciacalli, piccioni. A febbraio l’Erap, proprietario dell’immobile, aveva effettuato un sopralluogo con i tecnici comunali; era stato deciso di sigillare ogni accesso ed erano iniziati i lavori per la messa in sicurezza. Ma l’intervento era stato stoppato per permettere, ai pochi che non lo avevano ancora fatto, di portare via le cose all’interno e finire di sgomberare. L’intervento di pulizia e chiusura dovrebbe ripartire a maggio. Ma intanto la situazione continua a peggiorare.

"Gli intrusi hanno rotto anche le vetrate degli scantinati, che costituiscono altre vie di ingresso – spiega Annamaria Gentili, una degli ex inquilini –, infatti sono entrati pure da lì. Sbarrare le porte degli appartamenti con delle tavole di legno basta ad arginare il problema? Non credo, a meno che non vengono serrate anche tutte le finestre, i balconi e le vetrate. L’Erap poi come pensa di risolvere il problema dei terrazzi infestati dai piccioni? Il guano è ovunque, senza considerare gli animali morti. Ha senso fare questa messa in sicurezza, che non sappiamo bene in cosa consisterà, prima della demolizione? Non conviene abbattere direttamente lo stabile? Tanto prima o poi deve accadere comunque. Qui la gente continua a entrare. L’altro giorno sono passata e ho trovato i coltelli della mia cucina lungo le scale".