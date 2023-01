Accesso abitazioni, 614 persone ammesse

Domanda per la concessione di contributi finalizzati a sostenere l’accesso alle abitazioni, 614 le persone ammesse: 461 con Isee annuo non superiore a 6.085 euro e 153 con Isee annuo del valore non superiore a 12.170 euro. Per aiutare chi è in difficolta economica e non ce la fa a pagare l’affitto i fondi principali vengono dalla Regione che ha concesso al Comune di Civitanova 639.289 euro per il 2022, somma che Palazzo Sforza ha integrato con propri fondi di bilancio pari a 110.000 euro. Le domande dovevano essere presentate entro la fine di ottobre. Gli uffici comunali hanno ultimato l’istruttoria delle richieste ricevute e provvederanno alla liquidazione dei contributi.