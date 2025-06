Accesso agli atti, 8 istanze al giorno

Nel registro dell’accesso civico agli atti del Comune di Civitanova, figurano 2.343 pratiche protocollate in ingresso e in uscita nel 2024. Sono quasi otto al giorno, e hanno impegnato soprattutto gli uffici chiamati a gestire questioni di edilizia privata e gli incidenti stradali. Sono questi i settori in cui si sono concentrate almeno il 95 per cento delle istanze presentate dai civitanovesi per ottenere dal Comune documenti utili a chiarire la dinamica dei sinistri – molti hanno chiesto anche le immagini girate dalle telecamere della video sorveglianza comunale – o necessari a verificare progetti e autorizzazioni rilasciate dagli sportelli dell’urbanistica e dell’edilizia privata.

Una mole di lavoro che il Comune deve evadere per legge, anche perché le norme sulla trasparenza impongono che la quasi totalità di questi atti debba essere inserita nella sezione "Trasparenza amministrativa" del sito istituzionale. Ma questo non sempre si verifica, e così i cittadini sono costretti a ricorrere alla procedura di accesso agli atti per avere copia di quanto occorre loro.

I numeri dei protocolli risultano dal registro degli accessi aggiornato dal Comune e messo in rete. Tra le richieste di documenti anche quelle firmate dai consiglieri comunali (una minima parte rispetto al totale) o da cittadini che hanno chiesto visione o copia di pratiche amministrative non meglio specificate, e di autorizzazioni rilasciate per attività produttive.

La statistica più corposa riguarda i cosiddetti "accessi documentali", relativi a quegli atti che le pubbliche amministrazioni devono rendere disponibili nella apposita sezione "Amministrazione trasparente". Si tratta di documenti pubblici e quindi fruibili gratuitamente da parte di ogni cittadino. Diverso l’accesso civico "generalizzato", che disciplina invece i dati per i quali non c’è un obbligo di pubblicazione, ma l’ente è tenuto a fornirli salvo specifici casi previsti dalla legge, e tra questi anche la tutela della privacy. Poche le pratiche di questo tipo gestite dagli uffici di Palazzo Sforza e hanno riguardato richieste di accesso agli atti in merito al taglio di 18mila alberi, la spesa in servizi e in attività di formazione in favore di dipendenti comunali, la richiesta di curriculum vitae del sindaco, l’ordinanza per la disciplina degli stalli di sosta in via Vivaldi, il piano del fabbisogno del personale comunale per il 2024.

Lorena Cellini