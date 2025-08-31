Acciarresi apre la sede elettorale: "Rappresento i giovani e la città"

Taglio del nastro per la nuova sede elettorale di Fratelli d’Italia in piazza del Popolo a Corridonia. Ad aprire le porte è stata Gemma Acciarresi, candidata al consiglio regionale a sostegno della ricandidatura a presidente della Regione di Francesco Acquaroli.

La 26enne, oggi assessore alle politiche giovanili del Comune di Corridonia, al taglio del nastro era affiancata dalla senatrice Elena Leonardi, poi Maicol Pizzicotti Busilacchi, presidente regionale e segretario internazionale del movimento giovanile di Fratelli d’Italia e da Riccardo Ficara Pigini coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale Macerata, insieme alla sindaca Giuliana Giampaoli che ha portato il suo saluto.

"Oltre che di una sede – ha esordito Acciarresi – questa è l’inaugurazione di un percorso che ho deciso di intraprendere e che voglio portare avanti anche per Corridonia, la quale ora ha la possibilità concreta di avere un suo rappresentate in Regione. Questo mi rende orgogliosa e responsabile. Non rappresento solo me stessa o la mia città ma tutti i comuni della provincia che meritano di essere ascoltati e soprattutto una generazione di giovani amministratori che sono disposti ad adoperarsi per il territorio – ha aggiunto –. È positivo vedere ragazzi e ragazze che vogliono impegnarsi per il bene comune".

Diego Pierluigi