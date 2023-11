Accoglienza e immigrazione, l’Anpi ne parla con "La prima goccia"

Sarà presentato sabato alle 17.30, nell’oratorio Don Bosco di Porto Potenza, il libro "La prima goccia" di Musa Darboe e Francesco Moglianesi, che parla di temi delicati e mai banali come l’accoglienza degli stranieri e l’immigrazione. L’iniziativa è organizzata dall’Anpi locale "Scipioni e Cutini", con la collaborazione dell’associazione Number Nine e il patrocinio del Comune. Saranno presenti gli autori (Darboe in collegamento da Stoccolma) e Carlo Pagliacci, della casa editrice Zefiro. "Un incontro che conferma il nostro impegno a sostegno delle politiche di accoglienza e integrazione dei migranti, per contrastare ogni forma di razzismo – scrive in una nota l’Anpi locale –. L’intenzione è di proseguire il discorso iniziato un anno fa, allargando il punto di vista sulle buone prassi dell’accoglienza, rovesciando il paradigma sulla migrazione, vista come risorsa e non come un mero problema". "Negli ultimi due anni – aggiunge Moglianesi – abbiamo portato il senso di questo libro ovunque: nelle scuole, nelle piazze, nei teatri, nei centri culturali, nelle comunità di accoglienza, nel villaggio di Manduar in Gambia, al Senato. Le abbiamo conferito un rinnovato significato nel presente, come chiave di lettura di ogni fenomeno migratorio, arricchendola di poesia, senso di urgenza e responsabilità. Il senso è la parola Resistenza diventata prospettiva: una bussola che conduce al di là di confini che non esistono, oltre i muri delle ideologie". Per info 3405720306.