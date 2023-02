Dal primo aprile al 31 marzo 2025 sarà l’associazione Zagreus a fare da co-promotore e co-organizzatore delle attività di accoglienza e sviluppo turistico-culturale a Tolentino. È scritto in una delibera della giunta Sclavi. Zagreus è un’associazione culturale, sorta negli ultimi anni, formata da giovani (è l’organizzatrice del Festival Ermetica). Il Comune a fine dicembre aveva prorogato il rapporto di collaborazione con la Pro Loco Tct per tre mesi, quindi fino al 31 marzo di quest’anno. Poi subentra Zagreus. Di conseguenza l’ente concederà in comodato gratuito alla nuova associazione il locale di proprietà comunale in piazza della Libertà; e concederà un contributo pari a 13.500 euro per l’anno 2023, 18mila euro per il 2024 e di 4.500 euro per il 2025. Ai fini della liquidazione di questo contributo, da prassi, l’associazione dovrà presentare al Comune il bilancio consuntivo accompagnato dalla relazione sull’andamento di gestione e sull’attività effettivamente svolta. Si è "ritenuto opportuno e necessario prevedere nuove modalità per effettuare l’accoglienza e il marketing turistico relativo al territorio – si legge nell’atto di indirizzo – che possano svolgersi attraverso l’associazione, la quale agisca in stretta collaborazione con il Comune, tenga conto dell’evoluzione digitale e che dunque operi con competenza anche attraverso strumenti web e social, che si sviluppi in una logica di rete e di collaborazioni con tutti gli attori e le realtà che costituiscono l’offerta che la città esprime a 360 gradi".