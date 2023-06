Accoglienza e integrazione: diciotto piacevoli esempi

Sono diciotto i rifugiati accolti a Recanati grazie al progetto "Sai Pomerium" gestito dalla cooperativa sociale Coos Marche. In occasione della Giornata mondiale del rifugiato, l’Amministrazione comunale ha presentato i dati e per il 5 luglio nel chiostro di Palazzo Venieri sarà allestito lo spettacolo "A casa loro - Il mare non uccide, le persone uccidono", un monologo teatrale condotto da Giulio Cavalli, accompagnato dagli interventi musicali di Federico Rama alla chitarra, che condurrà il pubblico in un viaggio che parte dalle coraggiose inchieste del giornalista di Avvenire, Nello Scavo. Ad oggi sono stati accolti a Recanati 18 beneficiari, dei quali 15 uomini singoli ed un nucleo familiare che si è arricchito di un bambino appena nato in Italia. Provengono dal Pakistan, Afghanistan, Gambia, Somalia, Costa d’Avorio, Mali e dal Bangladesh. Tra gli adulti beneficiari ospitati a Recanati 12 sono già inseriti nel mondo lavorativo in aziende di vari settori. "E’ un progetto - dichiara il sindaco Antonio Bravi –nato nel 2016 per dare risposta alle istanze di integrazione ed autonomia avanzate da un piccolo numero di cittadini rifugiati accolti nel territorio recanatese. Il nostro obiettivo è quello di poter offrire loro una nuova vita con un’integrazione sociale ed economica". La presa in carico dei beneficiari viene garantita da un’equipe multidisciplinare. "È stato adottato fin da subito un modello di accoglienza diffusa in città, con 4 appartamenti messi a disposizione dei richiedenti asilo e rifugiati distribuiti nel territorio comunale - ha spiegato l’assessora alle Politiche sociali Paola Nicolini -. Le persone da noi accolte hanno alle spalle percorsi di vita molto difficili e complessi". L’organizzazione è stata affidata alla Coos Marche "che elabora un progetto personalizzato per ogni beneficiario" ha aggiunto la coordinatrice del progetto Gabriella Di Giovanni. "Ringrazio il Comune di Recanati per aver adottato un modello ragionato ed evoluto di accoglienza che non impatta negli equilibri della società", ha detto Sascha Smerzini di Coos.

Antonio Tubaldi