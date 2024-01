Accoglienza e turismo sostenibile. La città punta sulla Bandiera Lilla

Anche Potenza Picena è ufficialmente tra le città candidate, in tutta Italia, che tenteranno di aggiudicarsi la Bandiera Lilla. Infatti l’amministrazione comunale, grazie all’impegno della consigliera Margherita Fermani, ha avviato un percorso per ottenere il prezioso riconoscimento, che serve a favorire il turismo da parte di persone con disabilità. Dopo la redazione, con risultati più che positivi, di un questionario per verificare che vi fossero tutti i requisiti necessari, nei giorni scorsi la terza commissione consiliare si è riunita per discutere la questione, dando il via libera all’iter previsto per l’assegnazione del vessillo. Un risultato che evidenzia pure la preziosa sinergia tra tutte le forze politiche cittadine, a seguito di numerosi confronti e spunti di riflessione.

"Esprimo soddisfazione e ringrazio i membri della commissione, che hanno lavorato con grande senso di responsabilità e spirito di collaborazione – commenta il consigliere di maggioranza Michele Galluzzo, presidente della terza commissione consiliare –. Il risultato ottenuto costituisce un altro importante tassello, che ci stimola a fare di più in termini di inclusione e di tutela delle persone con disabilità. È la dimostrazione di come una politica leale sa trovare momenti di sintesi e direzioni comuni, nonostante le diversità di vedute".

Le prossime settimane saranno caratterizzate dall’adesione formale al progetto, tramite una convenzione. Seguirà un’analisi territoriale effettuata dai referenti di Bandiera Lilla. "La nostra città conta un’alta percentuale di disabili motori – dice il sindaco Noemi Tartabini –. E annovera realtà come l’Istituto di riabilitazione Santo Stefano, nonché la squadra di basket in carrozzina, oltre ad associazioni che dedicano particolare attenzione al tema. La Bandiera Lilla è uno stimolo a fare ancora di più".