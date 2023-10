Accogliere bambini in difficoltà e minori stranieri a Recanati: incontri aperti al pubblico

Prende il via a Recanati un ciclo di incontri aperti al pubblico, dedicato alle famiglie e ai cittadini grazie all’organizzazione de La Goccia OdV di Macerata, in collaborazione con i Comuni di Recanati, Morrovalle e Macerata. L’obiettivo è quello di sensibilizzareall’accoglienza e alla cura di bambini provenienti da famiglie in difficoltà o anche di minori stranieri non accompagnati. "Le sollecitazioni all’accoglienza di minori stranieri non accompagnati da parte della Prefettura ci spinge a muoverci per garantire forme di sostegno familiare almeno in parte strutturate - spiega il sindaco Antonio Bravi -. Abbiamo pertanto aderito a un percorso di formazione dedicato a tutti coloro che vogliano aiutare a crescere i bambini le cui famiglie si trovano in situazione di difficoltà all’accudimento". La prima tappa a Recanati è prevista per venerdì alle ore 18,30 nella sala consiliare, a cui seguiranno altri tre incontri - sabato 3 e 17 febbraio e 2 marzo - dalle ore 10 alle ore 12,30. "L’obiettivo è quello di sviluppare una rete di famiglie in grado di aiutarsi vicendevolmente, durante la quotidianità, per qualche ora al giorno o per periodi più consistenti" aggiunge l’assessora alla Politiche Sociali Paola Nicolini (nella foto). La partecipazione agli incontri è libera e non comporta in prima istanza la disponibilità a candidarsi, cosa che invece potrà avvenire al termine del percorso, avendo maturato una decisione in modo informato e consapevole. Durante gli incontri saranno presenti famiglie che hanno esperienza di accoglienza o affido, per raccontare il loro percorso decisionale e la loro quotidianità. Promossa dall’Azione Cattolica diocesana, La Goccia OdV è un’associazione per l’affido, l’adozione ed il sostegno familiare, nata a Macerata nel 2001.

Asterio Tubaldi