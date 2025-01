Accolli per i lavori post sisma: "Presto un’ordinanza per evitarli"

"Stiamo perfezionando l’ordinanza per riconoscere gli incrementi parametrici e le maggiorazioni delle percentuali di contributo in favore di quanti non potranno beneficiare del Superbonus. Entro gennaio dovrebbe essere pronta". Ieri il commissario straordinario Guido Castelli ha spiegato che sta lavorando alle "maggiorazioni anti-accolli". Il plafond da 330 milioni riservato alle domande di Superbonus integrativo del contributo sisma si è esaurito lo scorso 20 dicembre. Per tutte le istanze precedenti e successive al 30 marzo 2024, con o senza sconto in fattura, il beneficio (pari all’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione, nella misura del 110%) sarà riconosciuto solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. Quindi il Superbonus in aggiunta al contributo sisma resterà in vigore fino a fine anno e non è prevista una proroga.

La principale paura dei committenti, ovvero dei terremotati, è quella delle spese in accollo. "Proporremo ai soggetti coinvolti, ai tecnici, il nuovo provvedimento – ha aggiunto Castelli –. L’obiettivo è sostenere una ricostruzione ragionevole che eviti l’accollo, puntando sulla centralità del terremotato. Il contributo parametrico sarà abbinato a un consistente aumento di maggiorazioni specifiche e mirate, dove sappiamo che si concentrano di più i costi, cioè dove obiettivamente la ricostruzione costa di più, come ad esempio le zone disagiate del cratere o con maggiore accelerazione sismica. Più che sul contributo puntiamo sulle maggiorazioni. Certo, questo non sostituisce il Superbonus". In altre parole, non sarà più possibile ricostruire come con il 110, che copriva totalmente le spese.