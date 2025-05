Accoltella e rapina un uomo in strada. Condannato a tre anni e otto mesi

Con un coltello aveva minacciato e aggredito, colpendolo alla mano, un uomo e così si era impossessato del suo portafoglio e del suo telefono cellulare. Per questo episodio, accusato di lesioni e rapina, è stato condannato a tre anni e otto mesi Diop Bara, 26enne di origini senegalesi residente a Porto Recanati. Il fatto era avvenuto il 23 ottobre 2022 a Porto Recanati. Secondo l’accusa, il 26enne aveva minacciato con un coltello dalla lama lunga venti centimetri un uomo. Lo aveva aggredito, ferendolo alla mano sinistra, tanto da provocargli una lesione tendinea e nervosa. Così facendo era riuscito a impossessarsi del portafoglio e del telefono cellulare della vittima. Quest’ultima, subito dopo l’aggressione, era stata soccorsa e portata al pronto soccorso dell’ospedale. Aveva riportato lesioni giudicate guaribili in trenta giorni. Il 26enne senegalese era stato individuato e accusato di quanto accaduto. Ieri in tribunale a Macerata l’imputato, che è difeso dall’avvocato Domenico Biasco, ha dato la sua versione dei fatti, negando la rapina. Il collegio però lo ha ritenuto colpevole e lo ha condannato a tre anni e otto mesi, cioè la pena che era stata chiesta dal pubblico ministero Vincenzo Carusi. Chiara Marinelli