Accoltella la madre, condannato a 4 anni

Ferisce con un coltello la madre, colpendola al torace e a una gamba, al culmine di una lite furibonda per una questione di soldi. Per questo è finito sotto accusa in tribunale a Macerata un giovane uomo di 33 anni, che vive a Cingoli. Ieri il 33enne è stato condannato a quattro anni di reclusione, per l’accusa per maltrattamenti in famiglia. Ma ora alcuni episodi saranno rivalutati, per decidere se il 33enne possa anche essere chiamato a rispondere del reato di tentato omicidio.

L’episodio era avvenuto lo scorso 2 settembre, in una abitazione che si trova in una frazione di Cingoli. Rientrato a casa poco dopo la mezzanotte, l’uomo avrebbe chiesto alla madre, una donna sulla cinquantina, di dargli un po’ di soldi. Una cifra minima, di appena qualche euro. Ma la donna si sarebbe rifiutata, esasperata dalle continue richieste di soldi che riceveva da parte del figlio. Il 33enne allora, al rifiuto della madre, aveva dato in escandescenze, e in preda a una rabbia furibonda aveva afferrato un coltello da cucina e aveva colpito la madre, ferendola a una gamba e al torace. Anche lui, nel corso della lite, era rimasto leggermente ferito.

A dare l’allarme erano stati i vicini di casa, preoccupati dalle urla: alcuni di loro avevano telefonato al 118 e ai carabinieri, segnalando la situazione di emergenza. Madre e figlio erano stati poi portati al pronto soccorso dell’ospedale di Jesi. Fortunatamente le condizioni di tutti e due non erano risultate troppo gravi: per la donna i medici avevano dato quindici giorni di prognosi.

Sul posto erano intervenuti anche i carabinieri, che avevano avviato le indagini per ricostruire la drammatica vicenda. E dopo gli accertamenti, il figlio è finito sotto processo con due capi di accusa, i maltrattamenti in famiglia e le lesioni.

Ieri mattina, in udienza preliminare, per il 33enne l’avvocato difensore Gianfranco Bartolelli di Roma ha chiesto il processo con il rito abbreviato. Alla fine il giudice Daniela Bellesi lo ha condannato a quattro anni di reclusione per maltrattamenti, come chiesto dal pubblico ministero Rosanna Buccini.

Per quanto riguarda il reato di lesioni invece, il giudice ha rinviato gli atti alla procura, per valutare se il cingolano possa essere accusato di tentato omicidio per quanto avvenuto quella notte.

Chiara Marinelli