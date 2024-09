Accoltella la madre per i soldi, notte di follia per un giovane a Cingoli (Macerata)

Cingoli (Macerata), 3 settembre 2024 – Ubriaco, accoltella la madre che aveva respinto la sua ennesima richiesta di denaro. Entrambi sono stati portati in ospedale, con ferite da arma da taglio, ma non sarebbero in pericolo di vita. L’episodio è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, in una frazione di Cingoli.

L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, con la richiesta di aiuto arrivata ai carabinieri e al 118. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo – un 33enne di origini straniere – sarebbe rientrato a casa nel cuore della notte dopo aver alzato un po’ troppo il gomito. In preda ai fumi dell’alcol, avrebbe chiesto alla madre 49enne dei soldi.

A quanto pare si sarebbe trattato di una cifra minima, appena qualche euro, ma la donna si sarebbe rifiutata. Stando a quanto ricostruito, infatti, la 49enne sarebbe stata esasperata dalle continue pretese di soldi da parte del figlio e domenica, di fronte all’ennesima richiesta, avrebbe detto no all’uomo. Di fronte al rifiuto, però, quest’ultimo avrebbe perso la testa, dando il via a un litigio che presto è degenerato, facendosi sempre più violento.

Alla fine, il 33enne avrebbe impugnato un coltello da cucina, ferendo la madre. La donna avrebbe anche provato a difendersi e, nel corso della colluttazione, è rimasto ferito anche l’uomo. Entrambi sono stati portati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Jesi, ma non sarebbero in gravi condizioni. Sul fatto indagano i carabinieri, che hanno attivato le procedure del codice rosso, che tutela le vittime di violenza e maltrattamenti.