Accoltellamento ai giardini: ferito un giovane

Macerata, 18 giugno 2024 – Momenti di paura, nel primo pomeriggio di oggi, ai giardini Diaz, dove due stranieri si sono affrontati e uno è finito all’ospedale dopo essere stato accoltellato. E’ successo poco dopo le 14 di oggi.

Stando alle prime ricostruzioni, per ragioni ancora da chiarire, due ragazzi egiziani si sarebbero presi a botte lungo l’anello attorno ai giardini, poi uno dei due avrebbe impugnato un cutter, con il quale avrebbe ferito il rivale, che è stato portato in ospedale con dei tagli superficiali alla schiena e al collo. L’altro ragazzo, invece, se la sarebbe data a gambe, per essere però intercettato poco dopo dalla polizia.

Sul posto gli agenti e la scientifica hanno effettuato i primi rilievi, per poi sequestrare il cutter abbandonato lungo la pista ciclopedonale.