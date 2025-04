Accoltellamento al bar. Caccia agli aggressori

Un litigio fra tre persone originarie dell’est Europa è poi degenerato in un accoltellamento all’interno del bar Hermana, dove a farne le spese è stato un 51enne, raggiunto da più fendenti scagliati sull’addome, su una gamba e vicino al torace. Per questo è intervenuta l’eliambulanza che lo ha trasportato all’ospedale regionale di Torrette, in codice rosso. Sull’episodio indagano ora i carabinieri della caserma locale, i quali sono alla ricerca dei due aggressori che dopo la contesa si sono dati alla macchia.

Il fatto di sangue si è consumato ieri pomeriggio a Porto Potenza, intorno alle 16.30. Stando a una prima ricostruzione fatta dai carabinieri accorsi sul posto, all’inizio si sarebbe verificato un litigio fra due soggetti originari dell’est Europa che si trovavano nel bar Hermana, situato lungo la strada statale, in viale Regina Margherita. E tutto sarebbe nato per futili motivi, tant’è che sul momento il titolare del locale non aveva dato alcun peso a quello screzio. Ma a un certo punto, secondo la ricostruzione dei militari, sarebbe è arrivato un altro connazionale che si sarebbe intromesso fra i due. Così uno di loro ha tirato fuori il coltello e lo ha usato per colpire ripetutamente il 51enne, che ha riportato alcuni tagli tra l’addome, la gamba e la zona attorno al torace. Subito dopo i due sono scappati via, lasciando il ferito sanguinante a terra.

Sul posto, richiamati dai presenti, sono arrivati gli operatori sanitari del 118, con l’ambulanza della Croce Verde di Civitanova e l’automedica da Civitanova, oltre ai carabinieri della caserma di Porto Potenza per fare luce sulla vicenda.

L’uomo è sempre rimasto cosciente, ma per precauzione è stata allertata pure l’eliambulanza. Alla fine il 51enne è stato caricato e trasportato in volo all’ospedale di Torrette ad Ancona, per eseguire tutti gli accertamenti del caso e valutare le ferite che ha riportato. Per fortuma, a quanto sembra non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Indagano adesso i carabinieri della stazione di Porto Potenza, che per prima cosa, dopo aver avuto una ricostruzione sommaria dell’accaduto, si sono messi alla ricerca dei due aggressori. Al vaglio finiranno quanto prima le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubblica, presenti in zona. Da alcune indiscrezioni, si tratterebbe di una resa dei conti tra i due soggetti, per motivi ancora da chiarire.

Giorgio Giannaccini