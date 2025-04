Accoltellamento all’Hotel House: indagini su tre minorenni

Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili, o al responsabile, dell’accoltellamento che si è consumato giovedì sera all’Hotel House di Porto Recanati, quando un minorenne extracomunitario ha avuto la peggio ed è stato portato in ambulanza all’ospedale di Civitanova. Da quanto emerge, i carabinieri della caserma di Porto Recanati hanno identificato tre minorenni, alcuni italiani e altri di origine magrebina, che sarebbero coinvolti nel fatto di sangue. Ma a oggi i tre non sono stati ancora rintracciati. Stando sempre agli accertamenti avviati dai militari, tutto sarebbe partito per futili motivi, che sembrano legati alla restituzione di una sigaretta elettronica. L’aggressione era avvenuta poco dopo le 20 sul piazzale del condominio, a poca distanza da un negozio di macelleria. Il ragazzino è stato aggredito e ferito con un coltello. Prima sarebbe stato colpito all’altezza dell’avambraccio e poi, probabilmente nel tentativo di difendersi, è stato raggiunto da un secondo fendente sul fianco destro. Gli operatori sanitari della Croce Rossa avevano condotto il minorenne al pronto soccorso di Civitanova.