Terrore e coltelli in centro a Macerata: badante arrestato per tentato omicidio

Macerata, 17 febbraio 2025 – Un uomo è stato accoltellato nella notte, nei pressi del locale Jungle, in via Roma a Macerata. Ora è ricoverato ad Ancona in condizioni piuttosto delicate, ma per fortuna non dovrebbe essere in pericolo di vita. A colpirlo sarebbe stato un 25enne, che ora è in carcere con l’accusa di tentato omicidio.

L’allarme al numero di emergenza è arrivato intorno alle 2.30, quando alcune persone hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine fuori dal locale. Subito è accorsa una pattuglia della Volante. Gli agenti hanno trovato il ragazzo a terra, disteso sul marciapiedi, con i vestiti sporchi di sangue. Si trattava di un peruviano, richiedente asilo con il permesso di soggiorno valido, residente in città dove lavora come badante. Intorno a lui si era creata una calca di persone, che avevano assistito all’accaduto e che hanno dato una prima ricostruzione dei fatti: il ragazzo avrebbe avuto una discussione piuttosto accesa con il 41enne, suo connazionale.

Anche a causa dell’abuso di alcolici da parte di entrambi, i due a un certo punto avrebbero iniziato a mettersi le mani addosso, fino a quando il 25enne avrebbe estratto un coltello e colpito più volte il connazionale. All’arrivo della polizia, il ferito era stato già portato in ambulanza al pronto soccorso e da lì un paio d’ore più tardi, dopo essere stato stabilizzato, è stato portato all’ospedale regionale di Ancona. La prognosi è riservata per via delle lesioni subite, ma l’uomo per fortuna dovrebbe cavarsela. Ha riportato tagli all’addome e a un braccio.

Mentre i medici si prendevano cura del ferito, la polizia ha iniziato i primi accertamenti sull’accaduto. Il 25enne è stato accompagnato in questura, identificato e poi, dopo aver informato il sostituto procuratore di turno, è stato accompagnato in carcere a Montacuto. È accusato di tentato omicidio, e probabilmente domani mattina per lui si terrà l’udienza di convalida in tribunale. Il peruviano, difeso dall’avvocato Mariaelvia Valeri, potrà dare la sua versione in merito a quanto accaduto.

Non è la prima volta che il locale di via Roma finisce all’attenzione delle forze dell’ordine, anche per via delle proteste dei residenti legate agli schiamazzi e alle molestie degli avventori.