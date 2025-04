Accoltellamento davanti al bar. Il tunisino resta in carcere

Per la lite davanti al bar di Porto Potenza Picena finita con due coltellate, resta in carcere Youssef Idi, il 41enne tunisino arrestato per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. Ieri in tribunale a Macerata, davanti al giudice per le indagini preliminari Daniela Bellesi, si è svolta la convalida dell’arresto.

L’uomo, che ha lavorato come operaio edile e che risulta residente a Porto Potenza, davanti al giudice ha chiesto scusa ma non ha fornito particolari spiegazioni in merito all’accoltellamento, limitandosi a dire di non conoscere la vittima, un 51enne suo connazionale. Ha negato, poi, di aver opposto resistenza all’arrivo dei carabinieri. Alla fine il giudice ha convalidato l’arresto e il tunisino, difeso dall’avvocato Caterina Ficiarà, resta in carcere, a Montacuto, dove si trova rinchiuso da venerdì notte, poche ore dopo il fatto di sangue.

L’episodio era avvenuto venerdì pomeriggio, poco dopo le 17, all’esterno del bar Hermana, lungo la statale Adriatica, a Porto Potenza. La lite sarebbe esplosa per un commento su una donna. La vittima, un 51enne, era stato colpito prima a calci e pugni, e poi ferito da due fendenti all’addome e a una gamba. Poi era stato lasciato a terra, sanguinante. L’uomo era sempre rimasto cosciente, ma per precauzione era stata allertata pure l’eliambulanza. Alla fine il 51enne era stato caricato e trasportato in volo all’ospedale di Torrette ad Ancona, per eseguire tutti gli accertamenti del caso e valutare le ferite che ha riportato. Subito era scattata la caccia agli aggressori, rintracciati dopo poche ore con un inseguimento tra le vie della città. A coordinare le indagini è il sostituto procuratore Enrico Riccioni. Il tunisino è accusato di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. Un suo connazionale è stato denunciato a piede libero: sarebbe stato lui, a quanto sembra, a chiamare l’amico per colpire il 51enne, dopo un commento su sua moglie.

Chiara Marinelli