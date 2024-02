Accoltellamento di notte al bar. Denunciato l’aggressore

di Giorgio Giannaccini

Indagini ancora in corso dopo l’ultimo fatto di sangue avvenuto sabato sera, a Porto Potenza, dove un bielorusso di 36 anni è stato accoltellato al termine di un battibecco con un’altra persona, all’altezza del torace. Ma intanto i carabinieri della caserma locale hanno rintracciato la notte stessa il presunto aggressore, e cioè un uomo di nazionalità libica sui quarant’anni, che al momento è stato denunciato a piede libero per lesioni. E ciò è stato possibile grazie all’intervento di una pattuglia che sul momento ha raccolto la testimonianza della vittima, necessaria per poter tracciare l’identikit del balordo. Tuttavia gli accertamenti dei militari dell’Arma stanno proseguendo, anche perché bisognerà vedere il referto medico e i giorni di prognosi che saranno prescritti al bielorusso. Infatti, appena dopo l’episodio di violenza, l’uomo era stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale di Civitanova, in codice rosso.

Il caos era scoppiato in serata, intorno alle 23, nella zona sud della città. Il 36enne si trovava in un bar situato su viale Regina Margherita, vicino a un distributore di benzina, e aveva trascorso la serata a bere decisamente troppo. Finché in quel locale sarebbe arrivato il 40enne libico, pure lui alquanto alticcio. Così tra loro due, che già si conoscevano, è nato un pesante diverbio. E dopo essersele promesse, si erano spostati verso il parcheggio, accanto alle pompe di benzina. Proprio lì, stando a una prima ricostruzione dei militari, il libico avrebbe tirato fuori un coltello (lungo più o meno sui 15 centimetri), colpendo il 36enne al torace. A quel punto era scappato via, mentre il bielorusso aveva chiamato in aiuto i carabinieri e gli operatori sanitari del 118. Per fortuna il taglio non si era rivelato profondo e il giovane era sempre rimasto cosciente, per poi essere condotto – a bordo di un’ambulanza – al pronto soccorso.