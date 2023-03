Accoltellato durante una lite tra vicini

di Paola Pagnanelli

Continui litigi e provocazioni tra vicini sarebbero sfociati in un accoltellamento. È successo ieri pomeriggio intorno alle 17.30 a Civitanova Alta. In strada si sarebbero incrociati un 50enne e un ultrasettantenne, entrambi civitanovesi che abitano vicini. Tra i due sarebbe nata una discussione e a un certo punto l’anziano avrebbe estratto un coltellino multifunzioni dalla tasca e avrebbe ferito l’altro all’addome. Il 50enne è andato al pronto soccorso per farsi visitare. I medici hanno diagnosticato una lesione superficiale del fegato, per la quale avrebbero voluto trattenerlo in ospedale. L’uomo però ha preferito tornare a casa sua: ha avuto una prognosi di un mese, ma le sue condizioni sarebbero discrete.

Intanto, informati dal personale del pronto soccorso di quanto era avvenuto, i carabinieri si sono messi sulle tracce dell’ultrasettantenne, che è stato rintracciato poco dopo. Portato in caserma, con i militari il civitanovese ha ammesso subito l’aggressione, dando però una spiegazione al suo gesto: ha raccontato di stare subendo da tempo le provocazioni e vessazioni continue del vicino; così, quando si erano incrociati per strada e lui l’aveva di nuovo provocato, l’ultrasettantenne aveva perso la pazienza e lo aveva ferito. Della vicenda è stato subito informato il sostituto procuratore Enrico Riccioni. Per il pensionato è stato chiamato un avvocato, e affiancato dal difensore l’uomo è stato interrogato con l’accusa formale di lesioni volontarie aggravate dall’uso di armi improprie. Il coltellino è stato sequestrato, e su quello saranno fatte le analisi per cercare tracce di sangue. L’anziano, rimasto in caserma fino a tarda sera, è stato sempre molto collaborativo con i carabinieri, che ora comunque faranno tutti gli accertamenti del caso per chiarire bene come siano andate le cose.