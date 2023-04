Accoltellato in centro, la testimone di Pintucci non si presenta in aula

Non si è presentata in tribunale la testimone chiave di Omar Pintucci, il recanatese 47enne accusato del tentato omicidio aggravato dai motivi di odio razziale di un marocchino 22enne. Per questo per la prossima udienza, fissata al 3 maggio, è stato disposto l’accompagnamento coattivo. Si tratta dell’episodio avvenuto la sera del 30 luglio scorso in via Alemanni a Recanati. Pintucci avrebbe aggredito con un coltello il ragazzo che era al bar con alcuni amici, mandandolo a Torrette in condizioni gravi. Da allora, il recanatese è in carcere, e per lui è in corso il processo con il rito abbreviato. Nella scorsa udienza a febbraio, l’imputato, difeso dall’avvocato Donato Attanasio, ha dato la sua versione: rispondendo al pm Claudio Rastrelli, ha detto di essere stato provocato dal 22enne e di aver reagito. Con lui quella sera c’era una donna, che dovrebbe confermare questo sua versione. Ma a febbraio la donna non si era presentata in aula, e la stessa cosa ha fatto anche ieri. Per questo il giudice dell’udienza preliminare Domenico Potetti ha disposto che per la prossima udienza, il 3 maggio, sia accompagnata in tribunale dai carabinieri. Poi si procederà con la sentenza. Il marocchino nel processo è parte civile con l’avvocato Damiano Corsalini (nella foto).