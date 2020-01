Macerata, 14 gennaio 2020 – La lite tra automobilisti finisce a coltellate. E' successo oggi pomeriggio intorno alle 15.30 a Villa Potenza, nei pressi della rotatoria all’intersezione con via Dei Velini. Lì una manovra scorretta, seppure non seguita da urti tra i mezzi, ha acceso la miccia.

Entrambi gli uomini al volante sono scesi in strada e il diverbio è degenerato. Uno dei due, un cittadino di origini macedoni di 45 anni, con una mossa fulminea ha estratto un coltello e ha colpito l'altro, un 21enne maceratese, provocandogli una profonda ferita all’altezza del torace. A soccorrere il ferito, in una pozza di sangue, sono intervenute una Volante della polizia e l’ambulanza, che ha trasporto il ferito al pronto soccorso.

I poliziotti hanno quindi raccolto le prime informazioni dai presenti, dando via alle ricerche dell'auto dell'aggressore, che intanto si era allontanato a forte velocità in direzione centro. La caccia all'uomo, orchestrata da Squadra Mobile e Municipale anche attraverso la visione delle immagini di videosorveglianza, ha portato all'identificazione del macedone, raggiunto a casa. Quest'ultimo, alla vista degli agenti intorno alla sua abitazione, ha contatto il proprio avvocato ed è andato negli uffici della Municipale, dove lo attendevano anche gli agenti della Questura.

Sono in corso indagini per accertare l’esatta dinamica dei fatti. Il ferito è ricoverato in ospedale con una prognosi di 25 giorni; non versa in pericolo di vita.