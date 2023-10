Accolti 241 migranti in città: "Ricollocati anche 61 minori"

Sono 241 i migranti, compresi i cittadini di nazionalità ucraina, accolti in città. Sono, invece, 61 i minori non accompagnati che hanno trovato una sistemazione a Macerata, molti grazie all’ospitalità delle famiglie. A fare il punto sulla situazione degli stranieri in città è stata il vicesindaco Francesca D’Alessandro rispondendo, ieri in consiglio comunale, all’interrogazione presentata da Stefania Monteverde (Macerata Bene Comune). Il vicesindaco ha ribadito come il Comune da tre anni non abbia più progetti gestiti direttamente e che oggi la competenza è in capo alla Prefettura. "Il Comune non si occupa più dell’accoglienza di migranti adulti perché abbiamo chiuso il progetto Siproimi per passare ai Cas gestiti dalla prefettura – ha spiegato D’Alessandro –, ma sappiamo che sono 241 i cittadini accolti in città. Il Comune si occupa, invece, dell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e Macerata è diventata un punto di riferimento perché abbiamo ricollocato 61 minori, di cui 35 in famiglie e il resto nei Cas dedicati ai minori. Il sistema di accoglienza in famiglia prevede una serie di azioni di integrazione, percorsi di avvicinamento alla cultura italiana, ma anche attività sportive". Una risposta "parziale" secondo la consigliera Monteverde che ha "bacchettato" il Comune che "nonostante i progetti per adulti adesso siano gestiti dalla Prefettura dovrebbe sempre avere il monitoraggio della situazione". È stato, invece, l’assessore Andrea Marchiori a fare il punto sui lavori al centro fiere di Villa Potenza, rispondendo a un’interrogazione di Maurizio Del Gobbo (Pd). Dopo aver ripercorso "le varie criticità accumulate nel tempo, a partire dal Covid e dal fallimento di una delle ditte del raggruppamento di imprese a cui sono stati affidati i lavori" per arrivare all’aumento dei prezzi, Marchiori ha ipotizzato che "per l’estate 2024 il cantiere possa dirsi concluso". Sempre l’assessore Marchiori, rispondendo ad Alberto Cicarè (Strada Comune - Potere al popolo) ha ribadito che sui fondi Pnrr che sarebbero stati stralciati dal governo, al momento "i ministeri competenti hanno liquidato le anticipazioni, per cui a oggi non ci sono pervenuti decreti che abbiano messo in crisi uno o più dei bandi in corso. Il Comune non ha chiesto nessuna proroga e nessun progetto è stato definanziato".