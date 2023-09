Accolto il ricorso, la direttrice dell’Ast di Macerata Corsi deve lasciare l’incarico

Macerata, 29 settembre 2023 – “Seconda battaglia” persa per Daniela Corsi: non potrà, almeno per ora, rimanere nell’incarico di direttrice generale dell’Ast di Macerata. Il tribunale di Roma ha accolto il ricorso dell’Avvocatura dello Stato contro la sentenza di primo grado con la quale il giudice del lavoro l’aveva reinserita nell’elenco degli idonei a ricoprire il ruolo di direttore generale di azienda sanitaria. Alla fine dello scorso anno, la Corsi, che dal dicembre 2020 al dicembre 2022 aveva guidato l’Area Vasta 3 di Macerata, era stata esclusa da una commissione del Ministero della Salute dall’elenco degli idonei a ricoprire il ruolo di direttore generale di azienda sanitaria. Un provvedimento che le precludeva la possibilità di essere nominata al vertice della nuova Azienda sanitaria territoriale.

Aveva subito presentato un ricorso al giudice del lavoro al Tribunale di Roma. In particolare, la commissione ministeriale non aveva valutato la specializzazione in Anestesia e Rianimazione, negando 20 punti, decisivi per superare il punteggio minimo che garantiva l’inclusione nell’elenco. Ad aprile, il giudice ha ritenuto fondate queste argomentazioni e ha accolto il ricorso della direttrice disponendo la sua riammissione nell’elenco degli idonei, anche se con riserva, visto che quella sentenza poteva essere appellata. E questo ha fatto l’Avvocatura dello Stato, contestando il giudizio di primo grado. Lo scorso 31 maggio la Corsi è stata nominata direttrice dell’Ast avendo, però, sulla testa la spada di Damocle del pronunciamento d’appello, quello arrivato ieri. La Corsi è già pronta alla successiva battaglia: sta

valutando il da farsi con i suoi legali.