Accordi con Inwit e Wind Tre . Ok al rinnovo per altri nove anni

Rinnovati per altri 9 anni gli accordi stipulati dall’Amministrazione con la Inwit spa e la Wind Tre spa (oggi CK Hutchison Networks Italia spa) che, hanno istallato sul territorio comunale le proprie attrezzature per la telefonia mobile, la prima nel 2017 sopra il torrione dell’acquedotto di piazzale Sant’Agostino mentre la postazione Wind Tre nel 2018 è stata posta nel settore 2 del cimitero. Entrambe le società hanno chiesto di rivedere il contratto alla luce della nuova normativa sul canone unico patrimoniale che pone a loro carico un canone di locazione molto più vantaggioso. La Giunta ha deciso di venire a patti con le due società nella considerazione che un eventuale contenzioso non avrebbe un esito immediato e certo a favore del Comune oltre al fatto che l’amministrazione sarebbe subito obbligata a spendere per l’incarico ad un legale.

Il contratto in vigore a gennaio con la CK Hutchison Networks Italia spa prevede un canone annuale di 4.000 euro, aumentato di ulteriori 800 per ogni operatore in più ospitato nella stessa postazione, rivalutato annualmente con versamento delle prime quattro annualità anticipate. Con la società Inwit previsto, oltre a un canone annuo per il futuro di 3.200 euro, aumentato di ulteriori 800 per ogni operatore in più ospitato nella stessa postazione, rivalutato annualmente, il pagamento dell’intero canone dovuto per l’anno 2021 e del 50% di ciascuno dei canoni dovuti per gli anni 2022 e 2023.