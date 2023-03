Accordo con la Soprintendenza Castelli: basta lentezza delle pratiche

Non solo Piano della ricostruzione pubblica. Il commissario straordinario Guido Castelli annuncia le altre priorità in cantiere. "Una delle ragioni per cui la ricostruzione va lenta è che, ahimè, la Soprintendenza non dispone di risorse umane sufficienti: ottime persone, grandi professionisti ma pochi – afferma il senatore -. Così abbiamo fatto una convenzione tra Usr e Soprintendenza Marche Sud (che sarà sottoscritta i prossimi giorni) per una collaborazione tra il personale delle due realtà. Personale specifico e dedicato che, in base alle esigenze della Soprintendenza, porteranno a smaltire pratiche e pratiche che ora sono in fondo ai cassetti".

Castelli passa quindi al Dl Sisma. "Il Senato ha approvato il Decreto Sisma – prosegue -. Va alla Camera all’inizio della prossima settimana e poi sarà realtà con, per citare alcuni punti, la norma salva-scuola e la norma ’Ussita’, come la chiamo io, sulla neutralizzazione dell’Iva per la ricostruzione delle attività produttive, perché a Ussita per la prima volta sentii parlare di questa problematica, per l’Hotel Felycita; il contributo sisma non copre l’Iva e non tutte le imprese che stanno chiuse per anni hanno liquidità per anticiparla. Quindi, abbiamo messo in campo una misura che consente alla struttura commissariale di anticipare l’Iva. Tra gli aspetti più importanti del Dl Sisma c’è anche la stabilizzazione del personale precario della ricostruzione di Usr e Comuni. Poi ho scritto e proposto una norma che consente, per la ricostruzione pubblica, di utilizzare le forme agevolate per le gare previste dal Pnrr".

Anche il sindaco di Camerino, Roberto Lucarelli, ha ribadito l’importanza della deroga al numero minimo degli studenti per formare le classi nelle scuole terremotate, fino all’anno scolastico 20282029. "La garanzia sulle scuole – ha detto il primo cittadino – è fondamentale per il territorio". Nuove rassicurazioni infine per la continuità del Superbonus nelle zone terremotate. "Ieri ne ho parlato anche con il sottosegretario al Mef Freni, dopo averne già discusso col sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, oltre al senatore De Bertoldi (relatore), che pure mi ha dato rassicurazioni. Lunedì presenterò gli emendamenti (poi andranno in discussione) e io confido in una soluzione. Come commissario sarò sempre lì pronto affinchè tutto vada per il verso giusto".

l. g.