Accordo per difendere il clima tra associazioni e Comune

Il cambiamento climatico non è più una questione che riguarda in maniera esclusiva il mondo della scienza o dell’attivismo sociale. Il tema della "sostenibilità ambientale", negli ultimi anni sta entrando sempre più nel vivo del dibattito pubblico, coinvolgendo cittadini ed Istituzioni. Anche il mondo della cultura, della scuola e delle associazioni hanno l’opportunità – e la responsabilità – di giocare un ruolo in prima linea per salvare il nostro pianeta. La sinergia tra istituzioni ed enti culturali sollecita nuove idee, come la creazione di piattaforme per veicolare messaggi che sensibilizzino e responsabilizzino sui temi ambientali.

Per questo sabato alle 11 sul Colle dell’Infinito di Recanati verrà firmato un ’Accordo di collaborazione’ tra il Centro Nazionale Studi Leopardiani (Cnsl), di cui è presidenteFabio Corvatta, l’bssociazione culturale Il Borgo Ets di Montecosaro con il presidente Bruno Massaccesi (foto sotto), il Comune di Montecosaro con il sindaco Reano Malaisi (foto sopra) e l’Istituto Comprensivo Sant’Agostino di Civitanova (dirigente scolastico Gloria Gradassi).

Tutti i soggetti sottoscriveranno un protocollo d’intesa della durata di tre anni, volto alla realizzazione di varie iniziative. In particolare l’obiettivo primario è quello di organizzare un "Concorso di prosa" (narrativa) con le classi terze medie dell’istituto comprensivo Sant’Agostino di Civitanova (coinvolge anche gli studenti di Montecosaro), legato all’ambiente, proponendo di svolgere l’argomento partendo dal rapporto che il poeta Giacomo Leopardi ha intessuto con la natura. Inoltre, verranno organizzate conferenze rivolte agli studenti, finalizzate all’approfondimento del pensiero e dell’opera di Leopardi, partendo proprio dalle sue riflessioni sulla natura e il paesaggio. Gli impegni di spesa verranno definiti con successivi atti deliberativi e saranno a carico dell’associazione culturale Il Borgo. Quest’ultimo, come l’anno scorso, organizzerà inoltre il Festival dell’Albero ­ dal 19 marzo al 25 aprile con piantumazioni, spettacoli e un seminario economico rivolto ai giovani, al quale parteciperanno il noto imprenditore umbro Brunello Cucinelli, l’economista Luigino Bruni, docente all’Università Lumsa di Roma, nonché autore di "Capitalismo meridiano" (il Mulino) e di saggi per la casa editrice Città Nuova. Al Teatro delle Logge verranno premiate altresì cinque aziende del territorio che si sono già impegnate sul fronte della sostenibilità. Previste anche poetiche passeggiate nel frutteto in fiore di Eleuteri nell’incanto primaverile.

Ennio Ercoli