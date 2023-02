Decisioni relative al progetto per l’attuazione del banco alimentare a sostegno degli indigenti e dei nuclei familiari in situazioni di difficoltà e disagio, sono state adottate dalla giunta comunale di Cingoli che da anni collabora con la parrocchia di Santa Maria Assunta per la realizzazione d’interventi a favore di chi ha scarse possibilità di sostentamento per insufficienza di reddito o per aver perso il lavoro. E con la Caritas parrocchiale "Santa Maria Assunta", l’esecutivo municipale ha deliberato di stipulare un accordo di collaborazione, avente validità da quest’anno al 2025, per l’esecuzione del progetto, definendo funzioni e competenze, disciplinando l’organizzazione del banco – espressione della collaborazione effettuata dal Comune con la Caritas – quale sportello incaricato della distribuzione di prodotti alimentari destinati al sostentamento di quanti vivono in situazioni d’insofferenza. L’ufficio servizi sociali dell’ente civico, svolge il ruolo di supporto all’organizzazione del settore, facendosi carico della funzione amministrativa. La disponibilità dei beni è garantita dalla fondazione banco alimentare Marche da cui, grazie all’intermediazione della Caritas sono assicurati l’approvvigionamento e la distribuzione dei prodotti che a Cingoli verranno erogati, fino a esaurimento delle scorte, una volta al mese (escluso quello di agosto) dalle 17 alle 18.30, nella sede della Caritas, in Via San Filippo, 2. I giorni della distribuzione saranno resi noti con l’avviso pubblicato nell’ingresso della sede. Per poter fruire delle prestazioni, bisognerà rivolgersi all’ufficio comunale per i servizi sociali, compilando un modulo a cui dovrà essere allegata l’attestazione Isee non superiore al 6.000 euro. Approvata la richiesta, si procederà al rilascio d’una scheda avente validità annuale come l’elenco dei beneficiari.

Gianfilippo Centanni