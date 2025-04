Accordo per il porto: lavori per dieci milioni

Per la messa in sicurezza del porto è stato siglato l’accordo istituzionale tra il ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Comune di Civitanova. Riguarda la realizzazione del prolungamento del molo est, un intervento del costo di 9 milioni e 800mila euro. La quota di risorse del Fondo per lo sviluppo 2021-2027 imputata alla Regione Marche è stata quantificata in 293 milioni e 446mila euro destinata alla copertura di sedici proposte progettuali. Nell’ottobre del 2023 è stato approvato lo schema di accordo tra la presidenza del consiglio dei ministri e la Regione Marche e tra gli interventi previsti c’è anche quello per il porto cittadino.

Sarà il Comune di Civitanova il soggetto attuatore e i quasi 10 milioni di euro verranno impegnati con decreto regionale e in quote annuali. Il crono programma prevede che il finanziamento venga spacchettato in cinque rate: 450mila euro erogati nel 2025, altri 450mila l’anno successivo, 3 milioni di euro nel 2027, ulteriori 3 milioni di euro nel 2028 e l’ultima tranche, di 2 milioni e 900mila euro, nel 2029.

Il trasferimento delle somme è subordinato al rispetto del piano finanziario della spesa annuale e in caso dovesse venire meno questo comporterà l’azzeramento delle somme stanziate per l’opera. Le verifiche spettano alla Regione Marche. Queste le scadenze stabilite per la realizzazione del progetto: redazione degli elaborati esecutivi entro giugno 2026, espletamento della procedura di gara, successiva aggiudicazione con inizio dei lavori entro il gennaio del 2027, termine dei lavori e collaudo entro dicembre del 2029.

La messa in sicurezza del porto è una questione costellata di promesse e ritardi accumulati negli anni, talmente tanti che l’attesa è diventata nel frattempo maggiorenne. Da diciotto anni almeno si parla infatti della necessità di questo intervento per la sicurezza del porto e delle imbarcazioni ricoverate nella rada. L’obiettivo primario è proteggere l’area del diporto, che è quella più a rischio di tutta la darsena di Civitanova, quella più esposta alle mareggiate che spesso hanno provocato danni ai pontili e alle barche. Per questo la necessità della realizzazione del molo di sopraflutto con il prolungamento del molo est, che tutta la categoria dei marittimi ha ripetutamente chiesto. Ora c’è una data, la fine del 2029, un calendario che gli operatori del porto potranno monitorare nella speranza di poter vedere la fine del progetto di messa in sicurezza.

Lorena Cellini