Accordo raggiunto tra Bravi e Fiordomo

Pepa a destra e Bravi a sinistra: è questa la collocazione, che più naturale non poteva essere, dei due candidati a sindaco che comparirà sulla scheda per il ballottaggio del 23 e 24 giugno. Sotto ai loro nomi le singole liste che li appoggiano con una variante rispetto al primo turno, dovuta all’accordo di apparentamento raggiunto fra la coalizione Bravi e due liste di Progetto Civico, Paese Mio e Uniti per Fiordomo. Sull’altare dell’accordo la coalizione Bravi, se vince il ballottaggio, sacrifica due suoi candidati: Alessandro Corvatta in quota Pd e Giulia Elisa Massetti, candidata nella lista "Recanati Insieme". Al loro posto in maggioranza siederanno Lorenzo Lucaroni di "Paese Mio" e Stefano Miccini di "Uniti per Francesco Fiordomo".

L’accordo raggiunto in tarda notte domenica non finisce qui, perché c’è quello poi delle poltrone. A Fiordomo sarebbe stata promessa quella di presidente del consiglio mentre a Massimiliano Grufi sarebbe stato assicurato un assessorato. Tutti conti fatti senza l’oste, perché il candidato Emanuele Pepa ha ottime chance per vincere la partita dato che parte dal 46,82 per cento di voti, 5.363 preferenze, mentre Bravi ha chiuso al 27,57 per cento pari a 3.158 voti.

A questo punto possiamo fare una simulazione sulla composizione del consiglio a seconda se ad arrivare primo è Bravi o Pepa. Se vince il centro destra la maggioranza sarà composta da 5 consiglieri di Fratelli d’Italia (Simone Simonacci, Ettore Pelati, Nicoletta Marzioli, Valentina Guzzini e Pierluca Trucchia), due per la lista "In Comune" (Roberto Bartomeoli e Sabrina Bertini), uno per "Una Recanati migliore" (Maurizio Paoletti), uno Udc-Costituente popolare (Simone Marconi) e uno della Lega (Benito Mariani). Nei banchi della minoranza siederanno Francesco Fiordomo in qualità di candidato sindaco, due consiglieri di Vivere Recanati (Giorgio Lorenzetti e Arianna Girolimini), Antonio Bravi candidato sindaco, uno del Pd (Andrea Marinelli) e uno di "Recanati Insieme" (Stefano Petrella). Se vince Bravi, invece, la composizione del consiglio è questa: maggioranza quattro del dD (Andrea Marinelli, Rita Soccio, Gianfilippo Simoni e Valentina Mordini), due di "Recanati Insieme" (Stefano Petrella e Roberta Sforza), Stefano Gurini del Movimento 5 Stelle, Graziano Bravi di "Valore Futuro", Lorenzo Lucaroni di "Paese Mio" e Stefano Miccini di "Uniti per Francesco Fiordomo". L’accordo permetterebbe di sottrarre due seggi alla minoranza in quanto dell’amministrazione Bravi farebbero parte anche Francesco Fiordomo (candidato sindaco) e Giorgio Lorenzetti di "Vivere Recanati". La minoranza, così, invece di sei sarà composta da soli quattro consiglieri: Emanuele Pepa (candidato sindaco), Simone Simonacci ed Ettore Pelati di Fratelli d’Italia e Roberto Bartomeoli di "In Comune".

Asterio Tubaldi