Accordo rinnovato con le due Pro loco cittadine

L’amministrazione ha rinnovato l’accordo di programma con le due Pro Loco della città, Pro Loco Civitanova Alta Aps e Pro Loco Civitanova Aps, per l’attuazione di progetti ed eventi legati alla promozione e allo sviluppo di Civitanova. Entrambe sono associazioni locali senza finalità di lucro. L’accordo ha validità per le annualità 2025, 2026 e 2027, con scadenza il 31 dicembre. Alla luce della proficua collaborazione riscontrata negli ultimi due anni con entrambe le associazioni locali, la Giunta ha voluto mettere a disposizione uno stanziamento annuo a titolo di fondo forfettario per la realizzazione dei progetti e delle iniziative annualmente proposte dalle Pro Loco sulla base degli indirizzi definiti dai competenti assessorati al turismo e alla cultura. Pertanto, 25mila euro andranno alla Pro Loco Civitanova Alta Aps e 8mila euro alla Pro Loco Civitanova Aps, con l’obiettivo di valorizzazione le risorse culturali, storiche, di accoglienza turistica, ricreative, sportive, di solidarietà, di volontariato, di aggregazione sociale, di tradizione popolare. "In questi anni – si legge nella delibera – la collaborazione ha favorito lo sviluppo turistico ed economico rendendo la città più attrattiva e vivace per residenti e visitatori, quindi l’amministrazione ha deciso di dare nuova linfa alla sinergia creatasi, rinnovando l’accordo di programma che permetterà l’organizzazione di eventi turistico-culturali e manifestazioni che vanno a valorizzare il patrimonio storico e artistico locale".