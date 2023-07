Accordo tra l'Associazione Arena Sferisterio e l'Unpli, gli Associati avranno sconti per la Stagione Lirica

L’associazione Arena Sferisterio sottoscrive un accordo con l’Unione delle pro loco italiane che garantirà sconti per la stagione lirica agli associati di tutte le pro loco d’Italia. La convenzione prevede la possibilità, per le prenotazioni fatte dall’Unpli, di assistere agli spettacoli del Macerata opera festival con un buono del 20% sul prezzo del biglietto per tutti i settori in occasione delle manifestazioni in programma per la stagione lirica di quest’anno. Per usufruire dello sconto, sia singolarmente che in gruppo, basterà mostrare in biglietteria la propria tessera Unpli ed un documento di riconoscimento. Alla presenza del sindaco Sandro Parcaroli e del presidente dell’Unpli nazionale Antonino La Spina, si è discusso di come, promuovendo la stagione dello Sferisterio, si possa promuovere un intero territorio. "Abbiamo collaborazioni con vari musei ed organizzazioni tra cui l’arena di Verona, i musei di Brescia, l’acquario di Genova – ha detto Antonino La Spina –, tutti enti che credono nel sistema pro loco. Diffondendo tramite le nostre newsletter il calendario degli eventi, possiamo arrivare ad oltre 600mila persone tra associati e volontari. Venni qui anni fa, l’arena esercitò subito un grande fascino, per la forma e l’ottima acustica. Sposando lo Sferisterio, sposiamo una città".

"Questa convenzione con le pro loco italiane è una sinergia importante nell’ottica della gestione dei musei pubblici. Una collaborazione implementata che potrà portare nuovo pubblico in Arena e in città", ha aggiunto l’assessore agli eventi, Riccardo Sacchi, commentando l’intesa sottoscritta con l’Unpli. "Questo accordo è il primo passo per coinvolgere gli associati di tutta Italia nelle attività dello Sferisterio. Oltre alle varie feste e sagre in tutta la provincia, ci occupiamo anche di cultura", ha ricordato la presidente provinciale della pro loco, Silvia Pazzelli.

Gli associati delle pro loco di tutta Italia potranno quindi assistere alle opere previste nel cartellone dello Sferisterio, che debutterà il 20 luglio prossimo. Queste le opere in programma: Carmen di George Bizet il 20, 23, 28 luglio e 6 agosto; Traviata di Giuseppe Verdi il 22 e 30 luglio e il 5 e 13 agosto; la nuova produzione di Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti il 12, 14, 17 e 19 agosto; Messa da Requiem il 29 luglio e Don Juan il 27.

Lorenzo Fava