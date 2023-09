Accordo tra negozianti e Società Operaia di Recanati: sconti per i soci

Si riorganizza la Società Operaia di Recanati e con l’ingresso in associazione di nuove figure, pronte a dare una mano, riprenderanno le attività sociali. Oggi il direttivo, presieduto da Piergiorgio Moretti, è composto da Marco Atzeni, Mario Bartolucci, Manuela Benedettucci, Fulvio Cuomo, Giugno Lucio Fazzini, M. Cristina Miluch, Ettore Nuzzi, Antonio Perticarini, Giuditta Pierini, Mario Prezio, Francesca Simonacci, Alvaro Romagnoli, Elio Chiaramoni e Marinella Donnini. Una delle prossime iniziative sarà quella di presentare il patto raggiunto con i commercianti recanatesi per ottenere uno sconto sugli acquisti riservato ai soci della Società Operaia. "Per comprendere fino in fondo il valore morale, sociale ed economico di questa proposta – scrive il presidente Moretti – dovremmo renderci subito conto che uno sconto sui prezzi sui prodotti di prima necessità sarebbe un risparmio per tutti, che coprirebbe, intanto, il costo della tessera, ma per i pensionati, i disoccupati e gli emarginati della società avrebbe una rilevanza economica straordinaria che compenserebbe gli effetti disastrosi dell’inflazione".

In programma anche il tradizionale concorso di poesia per le scuole incentrato sui valori di solidarietà della Società Operaia e una gita a Jesi, città che ha dato i natali a Federico II di cui a Recanati si conserva al Museo la "Bolla Aurea" con il sigillo d’oro con cui l’Imperatore concesse alla città nel 1229 la costruzione di un porto esente da dazi, l’odierna Porto Recanati. La Società Operaia deve, però, risolvere il problema del canone di locazione per la sua sede che pesa come un macigno sulle magre casse dell’associazione. L’appello è proprio all’Amministrazione Comunale, proprietaria dei locali: a fronte dell’azzeramento dell’affitto l’associazione è disposta a mettere a disposizione della comunità il suo prezioso archivio storico, talmente ricco e importante che è soggetto alla vigilanza della Sovrintendenza dei beni storici e culturali.

Consiste non solo nei documenti che attestano la storia della società dall’anno in cui fu fondata, il 1864, ma c’è anche la storia della Filanda di Recanati, i festeggiamenti ufficiali del primo centenario della nascita di Giacomo Leopardi, il ricco epistolario fra i soldati al fronte nella prima guerra mondiale con i familiari che, poveri di istruzione, per rispondere ai loro figli in trincea si rivolgevano ai maestri della Società Operaia. Non ultimi i documenti per l’istituzione della prima mensa popolare all’interno del chiostro di sant’Agostino.