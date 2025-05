Accordo tra Regione e sindacati per i fondi ai medici di base

Regione e organizzazioni sindacali della medicina generale hanno sottoscritto l’intesa per la definizione dell’utilizzo dei fondi contrattuali residui, nell’ambito del percorso di transizione verso il nuovo modello organizzativo basato sulle Aggregazioni funzionali territoriali (Aft, gruppi da 3 a 10 medici di base operanti in sede unica o in rete). Sono disponibili 8,5 milioni di euro che saranno prioritariamente destinati a incentivare i medici di medicina generale che negli anni 2023 e 2024 hanno aderito agli istituti di rete e gruppo.

È stato anche prorogato fino al 31 gennaio 2026 l’incentivo economico per l’impegno proattivo dei medici nella campagna vaccinale. "Questo accordo rappresenta un ulteriore passo concreto per la ricostruzione di una sanità territoriale più vicina ai cittadini", ha dichiarato il presidente della Regione, Francesco Acquaroli.

"Grazie alle Aft, al potenziamento dei Punti Salute e delle Farmacie dei Servizi, al finanziamento delle borse di studio per i medici di base e a una riforma complessiva del sistema, stiamo restituendo centralità ai territori e alle comunità locali".

Un risultato importante anche secondo l’assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini, che ha sottolineato come l’intesa costituisca un tassello fondamentale nel percorso del nuovo Accordo integrativo regionale (Air) in fase di definizione.

L’accordo prevede inoltre la possibilità per le Ast di attivare progetti per migliorare l’utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico, la copertura vaccinale, e l’adesione agli screening oncologici e alle campagne di prevenzione.

f. v.