Accordo tra Unicam e questura

Nuovi servizi per gli studenti Unicam grazie all’accordo con la questura. Ovvero tirocini formativi e facilitazione delle procedure con il controllo della documentazione in ateneo prima del perfezionamento della pratica negli uffici della Questura di Macerata, per agevolare il rilascio del permesso di soggiorno agli studenti internazionali che frequentano corsi di laurea dell’università di Camerino. L’intesa è stata firmata tra il rettore Graziano Leoni e il questore di Macerata Gianpaolo Patruno (nella foto). Le politiche di internazionalizzazione avviate da tempo da Unicam hanno favorito un sempre costante aumento del numero di studenti internazionali, che devono necessariamente affrontare le procedure dei permessi di soggiorno. Ciò ha causato un aumento dei tempi di rilascio, con effetti negativi sulla regolarità del percorso formativo. La collaborazione tra le due istituzioni consentirà al personale Unicam di essere costantemente formato in merito alla documentazione e agli adempimenti necessari; sarà affiancato da personale della questura che sarà in ateneo in periodi prestabiliti proprio per svolgere le attività necessarie per il rilascio o il rinnovo del permesso.