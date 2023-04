"Accordo triennale con il Coro polifonico"

di Lucia Gentili

Un accordo di collaborazione triennale, tra Comune e Coro polifonico "Città di Tolentino", storica istituzione musicale per la città, che prevede nel 2023, ‘24 e ‘25 concerti, eventi e festival. La convenzione è stata firmata i giorni scorsi e ieri, in conferenza, è stata presentata la prima iniziativa in programma, che andrà in scena questa sera, alle 21.15, alla basilica di San Nicola: un grande concerto, in occasione delle celebrazioni per la Pasqua, durante il quale verrà eseguito il "Requiem" in Re min op.48 nella versione del 188893, di Gabriel Faurè. L’ingresso è gratuito, ma con prenotazione obbligatoria (quasi sold out). Note che sanno di solidarietà, per una collaborazione col Rotary Club Tolentino per una raccolta fondi in favore del progetto "assistenza domiciliare per gli anziani", con l’obiettivo di dare un’assistenza continuativa a coloro che ne hanno bisogno direttamente a casa. Sono intervenuti in conferenza il sindaco Mauro Sclavi, il direttore del Coro polifonico il maestro Aldo Cicconofri, con Adriano Aloisi e Raffaele Gesuelli, e il presidente del Rotary Tolentino Stefano Ferranti. Per il Requiem di stasera, ci sarà anche un ensemble strumentale di dodici elementi, con le voci soliste di Maura Gennaro (soprano) e Matteo Pietrapiana (baritono); i primi cinque brani saranno a cappella, solo coro. Il concerto è patrocinato dal Comune. "Sono felice di aver stipulato un accordo – ha detto il sindaco – perché il coro porta alta la bandiera di Tolentino, dovunque vada. Una collaborazione per il bene della città, per il suo indotto, e un riconoscimento al valore, alla professionalità e alla qualità di questa formazione". Il maestro Cicconofri ha anticipato il programma del 2023, "molto ricco e impegnativo". "A giugno due concerti alle Terme Santa Lucia – ha annunciato –: il 23 dedicato alle canzoni napoletane con il tenore Nicola Di Filippo, oltre ad Emanuele Cedrone e il suono della sua "melodiosa"; il 25 invece sarà un omaggio ai Queen. Il primo e il 2 luglio da New York arriva Ghostlight Corus per una masterclass e una rassegna di concerti. Il 24 settembre, alla basilica di San Nicola, Pater Noster - Requiem for the living per orchestra, coro e solisti. Infine il 16 dicembre concerto di Natale al teatro Vaccaj". Aloisi ha evidenziato anche il rientro economico per attività ricettive e di ristorazione, e ha aggiunto: "La convenzione triennale permette di migliorare la programmazione", ringraziando gli sponsor che rendono possibile l’ingresso libero.