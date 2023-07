Accordo triennale di reciproca partnership tra l'Uzbekistan e l'Istituto Santo Stefano di Porto Potenza

Si è chiusa con la sottoscrizione di un accordo triennale di reciproca partnership formativo-culturale internazionale, la visita a Porto Potenza nella sede dell’Istituto Santo Stefano Riabilitazione (Gruppo Kos) di una delegazione di medici e operatori sanitari dell’Uzbekistan giunti nelle Marche. L’accordo è stato siglato per un progetto di cooperazione tra lo stesso istituto portopotentino e il Tashkent Pediatric Medical Insitute. Antonello Morgantini, direttore dell’Istituto Santo Stefano, e l’ingegnere Sherzod Ashirbaev, che dirige il centro per le tecnologie avanzate e le iniziative strategiche della clinica uzbeka, si sono confrontati durante una serie di incontri avvenuti a Porto Potenza Picena, Ancona e al Centro Myolab di Jesi, struttura sempre del Gruppo Kos specializzata su percorsi terapeutici dedicati all’età pediatrica. Nell’accordo triennale, rientra pure una prima bozza progettuale di scuola robotica ad hoc per i professionisti uzbeki da tenersi nel 2024. La collaborazione nasce nel 2018 a seguito di una sinergia generata da un bando europeo vinto dal Gruppo Kos assieme a una cordata di università europee che ha permesso a professionisti uzbeki di svolgere dei programmi di formazione.