"Accorpamenti scolastici: traditi da Acquaroli"

Il consigliere regionale Pd, Romano Carancini, ha depositato un’interrogazione sugli accorpamenti scolastici. Il prossimo anno scolastico, l’istituto comprensivo di Colmurano (comprende anche Loro Piceno e Urbisaglia) sarà accorpato all’omnicomprensivo Gentili-Tortoreto di San Ginesio, mentre il comprensivo De Magistris di Caldarola (insieme a Belforte, Camporotondo, Cessapalombo e Serrapetrona) sarà accorpato all’omnicomprensivo Frau-Leopardi di Sarnano. Questo nonostante i sindaci di Colmurano, Loro Piceno, Urbisaglia e dei Cinque Comuni (Caldarola e gli altri) avessero espresso totale contrarietà.

"La programmazione della rete scolastica regionale 2025-2026 – afferma il consigliere dem (nella foto) - rappresenta perfettamente lo stile con cui il presidente Acquaroli ha governato le Marche negli ultimi quattro anni: mortificazione della partecipazione democratica, scelte a senso unico a favore delle amministrazioni ’amiche’, ma soprattutto tradimento delle promesse riguardanti il rilancio delle comunità dell’entroterra e del cratere sismico. Un vero e proprio blitz andato in scena negli ultimi giorni dell’anno 2024, dove ai consiglieri regionali della minoranza è stato impedito di prendere conoscenza del testo della delibera con congruo anticipo e di formulare eventuali controproposte. L’atto, infatti, è approdato il 30 dicembre in prima Commissione, convocata d’urgenza, per acquisire il necessario parere. Con stupore di quasi tutti, il testo conteneva alcuni accorpamenti non deliberati nei piani provinciali né discussi al Tavolo interistituzionale regionale per l’istruzione. La prima Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza, senza dare alcuna possibilità di approfondimento all’opposizione".

Carancini definisce il metodo "ignobile". E le scelte "gravemente penalizzanti" per Colmurano, Loro Piceno, Urbisaglia e i Cinque Comuni, che "hanno immediatamente manifestato per iscritto la loro netta contrarietà". "Spero che l’interrogazione da me presentata – conclude – consenta di far luce sui criteri adottati dalla giunta regionale per decidere gli accorpamenti e, nel caso delle decisioni assunte per le scuole della provincia, se ci fosse stata la possibilità di individuare degli assetti alternativi, considerando tra l’altro il coinvolgimento di istituti già normodimensionati. Credo che Acquaroli farebbe bene ad ascoltare le tante voci che si innalzano dai territori, le quali chiedono di riaprire i termini del dimensionamento praticando un necessario confronto con le istituzioni pubbliche e scolastiche interessate, attraverso un provvedimento in autotutela dalla propria delibera blitz di fine anno".