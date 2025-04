"Accorpamenti sospesi, vicini ai Comuni"

La ghigliottina si è inceppata. Con la sospensiva, accolta dal Tar, della delibera regionale sull’accorpamento dell’istituto comprensivo De Magistris con l’omnicomprensivo Leopardi – Frau di Sarnano, e dell’istituto comprensivo di Colmurano con l’omnicomprensivo Gentili – Tortoreto di San Ginesio, la decisione della giunta traballa.

A parlare sono Ivan Di Pierro (nella foto), segretario generale Flc Cgil Macerata, e il segretario generale Cgil Daniele Principi. "La Flc Cgil, insieme alla Cgil, è sempre stata accanto alla decisione dei singoli Comuni di avviare un percorso legale nei confronti di una scelta politica a nostro avviso non dettata in alcun modo da criteri oggettivi che la motivino adeguatamente, come oggi finalmente riconosciuto dalle motivazioni della sospensiva – proseguono -. Il Tar conferma ciò che abbiamo da sempre affermato come categoria, cioè che alla base delle scelte effettuate dalla Regione c’è una visione poco lungimirante rispetto al futuro del territorio, quella di non ponderare le decisioni sulle reali necessità della Provincia e non tenere conto delle problematiche specifiche delle aree interne.

L’assessora regionale all’istruzione Chiara Biondi prova a spegnere i festeggiamenti avanzando ragioni che verranno presentate in tribunale. A questo punto ci chiediamo: perché non aver creato un tavolo tecnico dove queste ragioni possano essere condivise con sindaci, dirigenti e organizzazioni sindacali?

I sindacati ribadiscono che è dal 2023, con il primo piano di accorpamento, che chiedono "una maggior trasparenza e un dialogo costruttivo, ma il silenzio ha sempre regnato e lasciato spazio a decisioni prese solo negli ultimi giorni disponibili per la delibera".